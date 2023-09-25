 الرئيس السيسي: نقدر وندعم القطاع الخاص.. وأنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: نقدر وندعم القطاع الخاص.. وأنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:01 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تولي تقديرا كبيرا للقطاع الخاص وتحرص دائما على دعمه.

وأضاف في كلمة له خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي شجعت القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة، تستطيع من خلالها التقدم نحو آفاق أفضل من التنمية في مختلف المجالات.

وتابع: «كان مسارنا إن الدولة هي اللي تنفذ المشروعات دي وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب بما يصل إلى تريليونات الدولارات والجنيهات وليس مليارات»

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.


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