أول مجموعة من لاجئي ناجورنو-كاراباخ تصل إلى أرمينيا

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قالت الحكومة الأرمينية يوم الأحد إن نحو 1050 لاجئا من منطقة ناجورنو-كاراباخ وصلوا إلى البلاد بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على المنطقة المتنازع عليها.

وكانت هناك تقارير في وقت سابق من يوم الأحد بشأن فرار 377 شخصا من منطقة الصراع في جنوب القوقاز التي تعتبر أراضي أذربيجانية بموجب القانون الدولي، ولكن غالبية سكانها من الأرمن.

ويخشى أرمن كاراباخ من تعرضهم للطرد أو الانتقام من أذربيجان السلطوية بعد عقود من الصراع.

وقالت القيادة الأرمنية في ستيباناكيرت، عاصمة ناجورنو-كاراباخ، يوم الأحد إن "الأسر التي شردت بعد العملية العسكرية الأخيرة والتي تريد مغادرة الجمهورية سيتم نقلها إلى أرمينيا".

وأضافوا أن ذلك سيجري بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الأرمينية قد قالت إن قافلة إسعاف تقل جنودا أرمن جرحى توجهت نحو أرمينيا يوم الأحد برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأصيب المقاتلون خلال العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها أذربيجان للسيطرة على ناجورنو-كاراباخ.

وسعى الزعيم الأذري السلطوي، الرئيس إلهام علييف، إلى ضم كاراباخ إلى أذربيجان.

ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمن في المنطقة الآن من التهجير أو الاضطهاد من قبل حكامهم الأذريين.