التموين: موسم المولد النبوي زاد من حجم شراء السكر والفترة المقبلة ستشهد انخفاضا بأسعاره

كشفت الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل ارتفاع أسعار السكر.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن مصر تستهلك من 3.1 إلى 3.2 ملايين طن من السكر، مطمئنا المواطنين بأن هناك احتياطيا آمنا من السكر حتى شهر إبريل المقبل.



وأفاد بأن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف في السنة؛ لتغطية الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج، علاوة على وجود 8 شركات تنتج السكر، ولكن هناك تذبذبات في البورصة العالمية، منوها بأن السوق العالمي شهد بعض التحركات السعرية في سلعة السكر.



ولفت إلى أنه تم طرح حصص من السكر في البورصة المصرية للسلع، وكان هناك أكثر من خمس جلسات للتجار ومصنعي السكر، موضحا أنه حجم السكر الذي تم طرحه يصل إلى 10 أطنان في كل جلسة وتم بيع الطن بـ 24 ألفا و300 جنيه، وبالتالي تدخل الدولة بأدوات اقتصادية كان أمرا حميدا.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السكر للمستهلك النهائي بعد شهر تقريبا، مشيرا إلى أن هناك مواسم لزيادة أسعار السلع خصوصا في الخضروات والفاكهة، وهو ما حدث أيضا مع سلعة السكر، لافتا إلى أن بدء الموسم المولد النبوي، زاد من حجم المسحوبات للشركات الصناعية من السكر بنسبة كبيرة.