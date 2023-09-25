إصابة 8 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بقرية في سوهاج

أصيب 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم بدرجات مختلفة، وذلك إثر وقوع انفجار أسطوانة صغيرة معبأة بغاز البوتاجاز"، وذلك بناحية قرية حاجر مشطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتم نقل 4 من المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، و3 مصابين لمستشفى طهطا العام، وتصرح لطفل صغير مصاب بحروق خفيفة بالخروج.

وترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية، بلاغا يفيد بحدوث انفجار معبأة بغاز البوتاجاز داخل منزل بناحية قرية حاجر مشطا في وجود مصدر حراري مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من خلال المعاينة الأولية وصول "س . ج . ح، 4 سنوات" "ه . م . س، 65 سنة" "ب . ع . ع، 50 سنة" "إ . ح . ح، 24 سنة" "د . ح . ح" "د . ح . ح، 12 سنة" "ح . ه . ح، 18 سنة" "د . ب . ه"، إلى مستشفى طهطا العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.