شهد مسرح ليسيه الحرية، مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "كاسي" من الجزائر، والذي يشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

وتدور أحداث العرض حول شخصية (الهادي)، الذي يعيش في عالم مليء بشخصيات غريبة الطباع، فهو يجد نفسه مسجوناً دون أن يدرك السبب، ويضطر (الهادي) للاستغناء عن مدخراته المالية لقاء خروجه من السجن، حينها تنطلق رحلته للبحث عن سبب سجنه، فيتصادف بالرفض في كل مرحلة من الرحلة إلى أن يزداد حاله سوءاً.

وتضمن العرض الكثير من الأغاني التي تستخدم موسيقي الراي وشارك في عرض كاسيت بالتمثيل كل من محمد بزاحي، محمد عريبي، مصعب قروم، مريم فنيدس، سليم مخانشة، المأمون سهتال، عبد الوهاب سعيدي، إضاءة محمد رؤوف برناوي، تأليف سعد الله ونوس عن قصة رحلة حنظلة، الإخراج والسينوغرافيا فخر الدين لونيس.

من جانبه أشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرضًا، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرضًا من 11 دولة خارج مصر وهم (الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش المهمة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.