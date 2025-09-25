البابا تواضروس خلال استقباله وفد برلماني من الدنمارك: ما يحدث في غزة لا ينسجم مع الإنسانية ولا يمكن قبوله

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفد لجنة الشئون الثقافية في البرلمان الدنماركي، وذلك ضمن زيارتهم الحالية لمصر.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة مصر وحرصهم على تعزيز العلاقات الثقافية مع الحكومة والمجتمع المصري، مشيرين إلى أن التاريخ القبطي جزءًا أصيلاً من حضارة مصر.

ومن جهته، قدّم قداسة البابا عرضًا موجزًا عن التاريخ المصري وطبقات الحضارة السبع (الفرعونية، القبطية، الإسلامية، العربية، الإفريقية،المتوسطية، اليونانية الرومانية)، لافتًا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ومصدر للاعتدال وروح العبادة، وأن المصريين جميعًا متدينون ويعيشون في انسجام.

وأوضح قداسته أن العلاقات في مصر تقوم على المحبة الفاعلة، مشيرًا إلى الروابط الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية بالرئيس السيسي والحكومة والأزهر الشريف وكل الطوائف المسيحية داخل مصر وخارجها، وأن للكنيسة دورًا روحيًا وآخر مجتمعيًا لخدمة المواطنين.

وعن القضية الفلسطينية، شدد البابا على أن «السلام بين مصر وإسرائيل مستمر منذ أكثر من خمسين عامًا، لكن ما يحدث في غزة لا ينسجم مع الإنسانية ولا يمكن قبوله»، معربًا عن ثقته بأن «الحروب ستنتهي وأن مستقبل الشرق الأوسط سيكون أفضل».

واختتم بقوله: «إن الكنيسة القبطية كنيسة تقليدية متجددة تواصل رسالتها الروحية والمجتمعية بروح منفتحة على التطوير».