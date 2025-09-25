فرنسا: ساركوزي يصف الحكم الصادرضده بـ الفضيحة ويبدي استعداده للنوم في السجن مرفوع الرأس

قضت محكمة في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في مخطط لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من ليبيا، وهو حكم ندد به الزعيم المحافظ الذي لا يزال يتمتع بنفوذ واصفا إياه بأنه "فضيحة".

وجعل هذا الحكم التاريخي ساركوزي أول رئيس سابق لفرنسا الحديثة يُحكم عليه بقضاء عقوبة فعلية بالسجن.

وفي مفاجأة كبرى، قضت المحكمة بسجن ساركوزي البالغ من العمر 70 عاما رغم نيته الطعن في الحكم.

وأوضحت المحكمة أن تنفيذ عقوبته سيبدأ في موعد لم يُحدد بعد، وهو ما جنب الرئيس الأسبق إذلال اقتياده من قاعة المحكمة المكتظة إلى السجن من جانب رجال الشرطة.

وخلصت المحكمة إلى إدانة ساركوزي بالمشاركة الجنائية في مخطط بين عامي 2005 و2007، عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية، لتمويل حملته الانتخابية التي فاز خلالها بالرئاسة بأموال من ليبيا مقابل تقديم مزايا دبلوماسية.

ولكنها برأته من ثلاثة تهم أخرى- تشمل الفساد السلبي وتمويل الحملة بصورة غير قانونية وإخفاء اختلاس أموال عامة.

وندد ساركوزي بالحكم بوصفه إهانة للبلاد.

وقال ساركوزي، وإلى جانبه زوجته المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني- ساركوزي: "إذا كانوا يريدون مني حقا أن أنام في السجن، فسأنام في السجن، لكن مرفوع الرأس. أنا بريء. وهذا الظلم فضيحة".

وأضاف: "أطلب من الشعب الفرنسي – سواء من صوت لي أم لا، وسواء من كان يؤيدني أم لا – أن يدرك ما حدث للتو. إن الكراهية حقا لا حدود لها."

ووصف ساركوزي مخطط التمويل بأنه مجرد "فكرة".

وأوضح قائلا: "إنني أُدان بزعم أنني سمحت لاثنين من معاوني بالمضي قدما في الفكرة – الفكرة – الخاصة بالتمويل غير المشروع لحملتي الانتخابية."

وخلصت المحكمة إلى إدانة اثنين من أقرب معاوني ساركوزي أثناء رئاسته ــ الوزيران السابقان كلود جيان وبريس هورتيفو ــ بتهمة التآمر الجنائي لكنها برأتهما في المقابل من بعض التهم الأخرى.

وقضت المحكمة بسجن هورتوفو لمدة عامين، لكنها أوضحت أنه يمكنه قضاء العقوبة خارج السجن باستخدام سوار إلكتروني للمراقبة.

وقضت المحكمة بسجن جيان لمدة ستة أعوام، غير أن تنفيذ العقوبة لم يبدأ على الفور لدواع صحية.