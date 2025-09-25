أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي تعاطفًا كبيرًا، بعد أن ظهر فيه طفل صغير من مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، يستغيث لإنقاذ محل والده لتغيير زيوت السيارات، قائلاً ببراءة: «اشتروا منّا عشان بابا عليه ديون».

وأكّد الطفل خلال الفيديو أن المنتجات التي يبيعها والده “كويسة وغير مغشوشة”، داعيًا الأهالي إلى شراء الزيوت لمساعدة والده الذي يواجه ديونًا كبيرة تهدد استمرار المحل القريب من كوبري قرية الجلاوية.

الفيديو الذي صوّره الطفل بهاتفه الصغير، انتشر بسرعة، ما دفع عددًا كبيرًا من أهالي سوهاج إلى البحث عن المحل وزيارته دعمًا للعائلة، فيما أطلق شباب من المدينة حملة بعنوان: «يا ابن ساقلتة أنت مش لوحدك.. شعب سوهاج كله معاك».

ويرى الأهالي أن تصرف الطفل يعكس وفاءً نادرًا في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية. ويقول مصطفى تمساح، أحد سكان المنطقة، إن “هذا الطفل الصغير يمتلك قلبًا كبيرًا وحبًا حقيقيًا لوالده، فقد اختار أن يقف بجانبه بدلًا من اللعب مثل أقرانه”.