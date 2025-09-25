الجيش الأمريكي: رصد مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا للمرة التاسعة بالعام الجاري

قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية اليوم الخميس أن المقاتلات الأمريكية انطلقت لتحديد هوية مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا واعتراضها.

وكانت هذه ثالث مرة في حوالي شهر والتاسعة خلال العام التي تسجل فيها قيادة الدفاع واقعة كهذه تنطوي على طائرة روسية تحلق قرب ألاسكا. وكانت أحدث مرة لها أمس الأربعاء.

وذكرت قيادة الدفاع في بيان صدر صباح اليوم أنها رصدت وتعقبت طائرتين من طراز تو- 95 وطائرتين من طراز سو- 35 تحلقان في منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا.

وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية أن تسع طائرات أمريكية، من بينها طائرة قيادة وتحكم "إي- 3 سينتري" وأربع طائرات إف- 16 وأربع طائرات بوينج كيه سي -135 للتزويد بالوقود، انطلقت لتحديد الطائرات الروسية واعتراضها.

وأضافت قيادة الدفاع أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي. وأشارت إلى أن النشاط الروسي قرب ألاسكا يحدث بصفة منتظمة ولا ينظر إليه باعتباره تهديدا.

وحدثت الواقعة بعدما قال الرئيس دونالد ترامب أمس الأول الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا بإمكانها أن تستعيد جميع المناطق التي استولت عليها روسيا، في تحول مثير من دعوات الرئيس الجمهوري المتكررة لكييف أن تقدم تنازلات لتنهي حرب روسيا في أوكرانيا.