أطباء بلا حدود ترصد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء غارات إسرائيل على صنعاء

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، مساء اليوم، عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا جراء غارات إسرائيل على العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

‏وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أدت الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم على المناطق المكتظة بالسكان في ‎صنعاء إلى وصول أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفيات وزارة الصحة (خاضعة للحوثيين) التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد".

وأضافت المنظمة أنها تقوم "بدعم المستشفيات في صنعاء من خلال توفير مجموعات طوارئ تحتوي على مستلزمات طبية أساسية للمساعدة في علاج المصابين جراء الهجمات".

وحثت المنظمة جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، من أجل تجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح ومنع إضعاف الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي مقتل شخصين وإصابة 48 أخرين بغارات إسرائيلية على عدة أحياء بصنعاء.

وتحدثت الجماعة أيضا عن استهداف سجن تابع لجهاز المخابرات يحوي سجناء ومعتقلين، من دون ذكر تفاصيل عن نتائج القصف على السجن.

ومنذ يوليو 2024 بدأت الغارات الإسرائيلية في اليمن، بينما تواصل جماعة الحوثي منذ نحو عامين إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف في إسرائيل، وتقول إن عملياتها إسنادًا لغزة.