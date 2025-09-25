الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو أوعز بالهجوم على صنعاء أثناء توجهه إلى نيويورك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بالهجوم على صنعاء من على متن طائرته خلال توجهه إلى نيويورك.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو استخدم اليوم أكثر من 65 قذيفة في هجومه على صنعاء، وهو أكبر عدد ذخائر في هجوم جوي على اليمن، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن 20 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على صنعاء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمني كبير أن الجيش سيزيد وتيرة هجماته ضد جماعة الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو قصف أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية، مدعيا القضاء على عشرات الحوثيين.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو أكد أن أي هجوم على مدن إسرائيلية سيقابل بضربة موجعة للنظام الحوثي.

وأضاف أن نتنياهو أبلغ رئيس بلدية إيلات أنه طلب من الجيش بحث سبل الرد على التهديدات الجوية.