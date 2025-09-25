البرلمان في قيرغيزستان يصوت على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت البرلمان في جمهورية قيرغيزستان بأغلبية كبيرة اليوم الخميس لصالح حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن 84 عضوا من بين 90 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح المبادرة التشريعية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في 30 نوفمبر المقبل.

وقالت الوكالة: "هذه أول مرة في التاريخ الحديث بالنسبة لقيرغيزستان يتخذ فيها النواب قرارا بحل البرلمان الحالي بأنفسهم قبل الموعد المحدد".

وأرجع النواب قرار إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إلى أن الموعد المحدد السابق لإجرائها في نوفمبر 2026، سيكون قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعام ونصف فقط. وهذا سيؤدي إلى نفقات إضافية بالموازنة ومشاكل تنظيمية للجنة الانتخابات.

ويبلغ تعداد سكان قيرغيزستان نحو 7 ملايين نسمة. وتم انتخاب البرلمان الحالي عام 2021 بعد أزمة سياسية حادة، أدت لاندلاع اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن استقالة الرئيس حين ذاك سورونباي جينبيكوف.