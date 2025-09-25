تواصل المناقشة العامة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، في اليوم الثالث للمناقشة العامة بنيويورك.

ويعتزم عباس التحدث عبر رابط فيديو بعدما رفضت الحكومة الأمريكية منحه تأشيرة دخول البلاد للمشاركة في الحشد الأممي رفيع المستوى لقادة العالم.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورؤساء وزراء بلجيكا وهولندا وإيطاليا كلمات أمام الجمعية العامة اليوم.

وتتواصل المناقشة العامة حتى يوم الاثنين المقبل، مع استراحة يوم الأحد.

وإجمالا، يتوقع أن يلقي 150 رئيس دولة وحكومة وممثليون وطنيون آخرون كلمات في الفعالية.

والمواضيع الرئيسية للمناقشة العام في هذه الدورة هي الصراع في الشرق الأوسط، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، ووضع الأمم المتحدة المالي الصعب والدور السياسي العالمي للولايات المتحدة.