الرئيس الكوري الجنوبي: نتشارك مع «كيم» الفكرة نفسها حول النزع الكامل للسلاح النووي

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ، اليوم الجمعة ، أن فكرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عن مسألة النزع الكامل للسلاح النووي تتطابق مع مثيلتها لدى كل من واشنطن وسول.

وقال مون، في تصريحات أوردتها صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، "إن كيم أعلن صراحة أن فكرته عن نزع السلاح النووي من الأراضي الكورية هي فكرتنا نفسها، ولكن تلك النتيجة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استيفاء شروط كوريا الشمالية".

وتابع مون أن مصطلح النزع الكامل للسلاح النووي يُستخدم بين الكوريتين، وما يعنيه هذا المصطلح هو الأمر نفسه الذي تريده الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات مون ردا على سؤال وجه إليه حول ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي قد صرح بأنه يعتزم التخلي عن برنامجه النووي خلال محادثاتهما، وأكد مون أن الزعيم الكوري الشمالي قد أوضح نواياه فيما يخص هذا الشأن لزعماء العالم الآخرين، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج.

ولفت مون إلى أن نوايا كيم بشأن عملية نزع السلاح النووي مشروطة بتقديم بضمان "الأمن والمستقبل المشرق" لبيونج يانج من جانب واشنطن، مُشيرًا إلى أن "الأزمة تتمثل في ما إذا كانت واشنطن ستشرع في تنفيذ الشروط المقدمة من جانب كيم عبر الحوار".