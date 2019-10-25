البطريرك الماروني: نؤيد مطالب الشعب اللبناني بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة

أعرب بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن تأييده لمطالب التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بتشكيل حكومة جديدة بالكامل، تكون مصغرة وجديرة بالثقة وتضم شخصيات من ذوي الاختصاص (تكنوقراط) وأصحاب الإنجازات من خارج الأحزاب والتكتلات.

وأشار البطريرك الراعي، في تصريح له اليوم، إلى أن الحكومة الجديدة المطلوب تشكيلها، ستكون قادرة على تنفيذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل "صرخة الشعب اللبناني، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وهي في يومها التاسع".

وقال بطريرك الموارنة: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية مثلما جاء بالدستور، ومن ثم فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه، فالشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وبالتالي فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحده تحت راية الوطن".

وشدد على أنه لا يمكن إهمال ما يتحمله المتظاهرون الثائرون من صعوبات وتضحيات، وكذا ما يتحمله المواطنون من معاناة يومية بسبب استمرار إغلاق الطرقات، محملا السياسيين بالدولة المسئولية عن الخسائر المالية في الخزينة العامة وحالة الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.