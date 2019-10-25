وزارة السياحة توجه بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها

طالبت وزارة السياحة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت في بيان لها، إنه حرصا منها على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين، وجهت بذلك.

وشددت الوزارة أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.