أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أنه على إسرائيل أن" تلتقط اللحظة وتقبل المقترح" ووفقا لبيان للحركة "هاتف هنية اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمنا دور قطر في المباحثات التي جرت، وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح".

كما استعراض هنية الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أنه "على الاحتلال أن يلتقط اللحظة ويعلن موافقته على الاقتراح المقدم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حماس، موافقتها على مقترح مصر وقطر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان "أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".