برنامج الأغذية العالمي: أسر غزة بالكاد تتناول وجبة واحدة يوميا

ذكر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، أن معظم الأسر في مدينة غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميا.

ونقل موقع "الجزيرة نت" عن البرنامج قوله، إنه لا يزال الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة الماسة للغذاء مرتفعا في غزة.

وشدد البرنامج على أن الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء على وشك الانهيار.

وقال "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند البعض"، مشيرا إلى الكثير من الناس يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على كيلو واحد من الطحين.

وتدخل الحرب في قطاع غزة يومها الـ639، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجازر جديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.