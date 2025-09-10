ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية جديدة، في ظل توقع قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر الحالي نتيجة تباطؤ سوق العمل ولكن ليس إلى الدرجة التي تهدد بركود الاقتصاد.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% إلى 61ر6512 نقطة ليسجل رقما قياسيا جديدة يفوق الرقم الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 196 نقاط أي بنسبة 4ر0% إلى 34ر45711 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% إلى 49ر21879 نقطة مسجلا رقما قياسيا جديدا.

أصبح المتداولون على قناعة بأن مجلس الاحتياط سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في اجتماعه القادم خلال أسبوع لدعم سوق العمل المتباطئة. وقد قدم تقرير صدر اليوم أحدث إشارة على الضعف، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية أن عدد الوظائف المسجّلة سابقًا في جميع أنحاء البلاد حتى مارس ربما كان أعلى بمقدار 911 ألف وظيفة عن البيانات الأصلية.

كان ذلك قبل أن يتسبب الرئيس دونالد ترامب في صدمةً للاقتصاد والأسواق المالية في أبريل الماضي بفرضه رسوما جمركية على دول حول العالم.

وارتفع سهم مجموعة يونايتد هيلث للتأمين الصحي بنسبة 6ر8% بعد إعلانها اعتزام مسؤوليها التنفيذيين إبلاغ المستثمرين والمحللين باستمرار توقعات أرباحها لعام 2025. وقد ساعد ذلك الشركة على تقليص خسائر سهمها التي بلغت 7ر36% منذ بداية العام الحالي، حيث واجهت شركات التأمين في جميع أنحاء القطاع ارتفاعًا حادًا في تكاليف الرعاية الصحية.

كما ارتفع سهم مجموعة نيبيوس، وهي شركة هولندية تعمل في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بنسبة 4ر49% بعد إعلانها عن عقد لتقديم خدمات وحدات معالجة الرسومات مع مايكروسوفت في إطار عقد تتراوح قيمته بين 4ر17 و4ر19 مليار دولار ويستمر حتى 2031.

في المقابل انخفض سهم مجموعة فوكس الإعلامية بنسبة 1ر6% رغم إعلان عائلة روبرت مردوخ، البالغ من العمر 94 عامًا، توصلها إلى اتفاق بشأن إدارة إمبراطورية الإعلام التابعة له بعد وفاته/ بما يضمن الاتفاق عدم حدوث أي تغيير في توجهات فوكس نيوز، الشبكة الإعلامية الأكثر شعبية لدى الرئيس دونالد ترامب والمحافظين.

ويتضمن الاتفاق إنشاء صندوق ائتمان يعطي السيطرة على شركة فوكس لصالح لاكلان مردوخ، الوريث المختار لروبرت، والذي أدار فوكس في السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقتيه الصغيرتين، جريس وكلوي.

انخفض سهم آبل بنسبة 5ر1% بعد الكشف عن الجيل التالي من هاتفها الذكي آيفون 17 في ذروة الحرب التجارية للرئيس ترامب التي تثير الكثير من الشكوك حول فرص نجاح هذا الجيل الجديد داخل الولايات المتحدة أو خارجها.