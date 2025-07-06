موقع والا: انتحار جندي إسرائيلي جراء خدمته العسكرية المتواصلة

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أفاد موقع والا الإسرائيلي، بأن جنديا انتحر إثر مقتل اثنين من أصدقائه في هجوم 7 أكتوبر 2023 وخدمته العسكرية المتواصلة.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى الآن دفن الجندي المنتحر في مراسم عسكرية، مؤكدا أن عائلته قالت إنه كان ينقل جثث جنود من جبهتي لبنان وغزة خلال الحرب.

وأفادت العائلة أن الجندي المنتحر كان يشتكي من رائحة الجثث ومن الفظائع، وفقا لموقع "الجزيرة نت".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد الجنود المنتحرين منذ بدء الحرب إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.

وتدخل الحرب في قطاع غزة يومها الـ639، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجازر جديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.



