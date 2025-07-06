مصرع 5 جنود أتراك متأثرين بغاز الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق

لقي 5 جنود أتراك مصرعهم، الأحد، إثر تعرضهم لغاز الميثان خلال عمليات بحث وتمشيط في أحد الكهوف شمالي العراق، في منطقة العملية التي تطلق عليها تركيا "المخلب-القفل".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن 19 جنديا تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 مترا في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي قتل في 2022 بنيران من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.

وذكرت أن الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى، إلا أن 5 منهم لقوا مصرعهم.

وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسر الجنود وللشعب التركي.

من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه العميق إزاء مصرع الجنود، متمنيا الشفاء العاجل لرفاقهم الذين يخضعون للعلاج.

وتقدم الرئيس أردوغان، في منشور عبر منصة إكس، بالتعازي إلى أسر الجنود والقوات المسلحة التركية.

وقال: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد عدد من جنودنا الأبطال الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر تأثرهم بغاز الميثان أثناء أنشطة البحث في منطقة عملية المخلب-القفل".

وفي 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه إرهابيا والذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي، وفقا لأنقرة.