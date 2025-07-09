قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن المرحلة السياسية الراهنة بالغة الخطورة، وذلك خلال تعليقه على ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام.

وذكر خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن «حب الذات» الشيء المشترك بين نتنياهو وترامب، قائلًا إن نتنياهو يحب نفسه أكثر من إسرائيل.

وأضاف: «جزء كبير من الدافع السياسي لنتنياهو هو الحفاظ على استمراريته في المنصب، وجزء آخر أنه من أقصى اليمين الإسرائيلي، ويؤمن بأن الهوية الفلسطينية خطر يجب القضاء عليه».

وأشار إلى أن «المختلف في ترامب أنه لا يمتلك أيدولوجية سياسية وإنما يسير وفقًا لما يحقق مصالحه، وهي النقطة التي يستغلها نتنياهو لصالحه، وبرزت مؤخرًا مع ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام».

ولفت إلى أن ترامب ترك لنتنياهو العنان للتحرك في إيران، رغم أنه لم يكن مؤيدًا للهجوم على طهران، موضحًا أن التدخل الأمريكي في الحرب كان يهدف لمساندة تل أبيب وضمان عدم خروج إيران منتصرة.

وواصل: «عمري في حياتي مع كل تجربتي السياسية لاقيت رئيس دولة ثالثة (ترامب) بشخصه يعلن وقف إطلاق النار بين طرفين آخرين (إسرائيل وإيران)، ومع هذا عندما أعلن ولم يلتزموا، شخط في الاثنين وبألفاظ خارجة»، بحسب وصفه.

وفي سياق متصل، نوه أن «العلاقة الأمريكية الإسرائيلية قوية جدًا لكنها ليست متطابقة»، مضيفًا: «الشطارة أنك لا تترك لأمريكا أو إسرائيل الفرصة للشعور بأنك تعتمد عليه أو أنك لا تمتلك خيارًا غيره لأن قيمتك تقل معه».