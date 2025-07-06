وزيرة بريطانية تشيد بالتعاون مع فرنسا لوقف عبور قوارب المهاجرين الصغيرة للقنال الإنجليزي

أشادت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، بالتعاون القائم بين المملكة المتحدة وفرنسا، وذلك بعد تقارير أفادت باستخدام السلطات الفرنسية لشباك في البحر في محاولة لمنع قوارب المهاجرين الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن أون صنداي" أن الشرطة الفرنسية قامت بوضع شباك في المياه يمكن أن تعطل مراوح القوارب، في محاولة للحد من عدد عمليات العبور.

ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير، صدرت أمس الأول الجمعة، بأن رجال شرطة فرنسيين استخدموا سكاكين لثقب أحد القوارب قبالة الساحل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكانت الحكومة البريطانية طالبت مرارا السلطات الفرنسية ببذل المزيد من الجهود لمنع مغادرة القوارب للشاطئ، بما في ذلك تعديل القوانين القائمة بما يسمح لرجال الشرطة بالتدخل عند وجود القوارب المطاطية في المياه.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إنه "لا ينبغي لأحد القيام برحلات عبور للقنال الإنجليزي بهذه القوارب الصغيرة، لأنها تقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر."

وأضافت أن التعاون مع الفرنسيين "أمر بالغ الأهمية لمنع عبور القوارب من الأساس"، وتابعت: "خلال الأشهر الماضية عملنا معا على وسائل جديدة للتصدي لأنشطة شبكات التهريب الإجرامية، حيث بدأت السلطات الفرنسية الآن في اعتماد أساليب جديدة مهمة لوقف القوارب الموجودة بالفعل في المياه."