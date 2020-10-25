وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ غدا تمهيدا لافتتاحه

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، صباح غد الاثنين، لتفقد متحف كفر الشيخ بعاصمة المحافظة، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بتكاليف 62 مليون جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن متحف كفر الشيخ المتوقع افتتاحه يعتبر متنفسا جديدا لأهالي المحافظة، ويزيد من إقبال السياح والأهالي من كافة المحافظات المصرية، لمشاهدة القطع الاثرية المكتشفة ، والتي كنت موضوعة بالمخازن، وتم وضعها بالمتحف.

يذكر أن متحف كفر الشيخ يقع على مساحة 6760 مترا مربعا، ويضم 1200 قطعة أثرية، وسيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار، الذي يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والفلك، والزراعة، والتجارة، والصيد، والمتحف قائم على قصة الإله حورس والإله ست وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور بما فيها العصر الإسلامي، ويستطيع الزائر الاستمتاع بالآثار وبداية المتحف يجد الزائر تمثالا لحورس.