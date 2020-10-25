محافظ البحيرة: غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول بدون معوقات أو خروقات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن غرف العمليات لم ترصد أى شكوى او خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد اى معوقات او مشاكل بالعمليه الانتخابية، مشيراً الى التواجد والاقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء باصواتهم بكافه الدوائر الانتخابية خاصه خلال الساعات الأخيرة من اليوم.



وتم غلق صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز ومدن المحافظة فى موعدها المحدد فى تمام الساعة التاسعة مساء.



وأشاد محافظ البحبرة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحه لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة.

كما أكد اللواء المحافظ على استمرار رفع درجه الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

مؤكدا أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات.



كما تم توفير اتوبيسات ووسائل النقل اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقرات والطرق المؤدية إليها قبل فتح اللجان غدا.

مع استمرار الجولات الميدانية والمرور على جميع اللجان لمتابعة انتظام سير الانتخابات والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

مؤكدا أن وعى الشعب البحراوي ظهر جليا خلال مشاركته الإيجابية خلال اول أيام الإنتخابات الامر الذى ينم عن الوعى وحب الوطن والانتماء والحس الوطنى والقومى لديهم.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية منعقدة على مدار اليوم برئاسة المحافظ وحضور دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ومهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد و المستشار العسكري وممثلي كافة الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لعدد 653 مركز انتخابى يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية جاهزة لاستقبال 4 مليون و 12 ألف و 338 ناخب.