وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يقدم التهنئة للأمين العام لمجلس الشيوخ على توليه مهام منصبه

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التقى وفد أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من نواب مجلس الشيوخ، فى مقر المجلس اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان لتقديم التهنئة له بتوليه منصب أمين عام مجلس الشيوخ.

ونوه وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب بقرار هيئة مجلس الشيوخ بتعيين المستشار "عتمان" أمينا عاما للمجلس.. مؤكدين أنه اختيار صادف أهله.

وشدد النائب عمرو عزت على ثقة شباب التنسيقية في قدرة المستشار عتمان على تحمل المسئولية وتمنياتهم له بالتوفيق.

ضم وفد التنسيقية النواب: محمد فريد ومحمود تركي ومحمود القط وسها سعيد وأكمل نجاتي وأحمد القناوي وعلاء مصطفى وعمرو عزت ورامي جلال ومحمد السباعي.