 وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يقدم التهنئة للأمين العام لمجلس الشيوخ على توليه مهام منصبه - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 7:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يقدم التهنئة للأمين العام لمجلس الشيوخ على توليه مهام منصبه

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:28 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:28 م

التقى وفد أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من نواب مجلس الشيوخ، فى مقر المجلس اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان لتقديم التهنئة له بتوليه منصب أمين عام مجلس الشيوخ.

ونوه وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب بقرار هيئة مجلس الشيوخ بتعيين المستشار "عتمان" أمينا عاما للمجلس.. مؤكدين أنه اختيار صادف أهله.

وشدد النائب عمرو عزت على ثقة شباب التنسيقية في قدرة المستشار عتمان على تحمل المسئولية وتمنياتهم له بالتوفيق.

ضم وفد التنسيقية النواب: محمد فريد ومحمود تركي ومحمود القط وسها سعيد وأكمل نجاتي وأحمد القناوي وعلاء مصطفى وعمرو عزت ورامي جلال ومحمد السباعي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك