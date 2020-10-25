 ماكرون مغردا بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا.. ونحترم كل أوجه الاختلاف - بوابة الشروق
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ماكرون مغردا بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا.. ونحترم كل أوجه الاختلاف

ماكرون
ماكرون
هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:29 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، متابعًا: «‏لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً».

وأضاف في تغريدة باللغة العربية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية».

وسببت كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل تأبين المعلم صامويل باتي الذي قتل وقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المستخدمون بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: «صمويل باتي قتل لأن الإسلاموين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر».

 

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