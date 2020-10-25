ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد.
وجاءت الأسعار المتداولة وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:
حديد عز 9900 جنيه للطن.
بشاي 9900 جنيه.
حديد العتال 9900 جنيه.
المراكبي 9650 جنيها.
حديد المصريين 9650 جنيها.
حديد العشري 9600 جنيه.
حديد الجيوشي 9600 جنيه.
حديد مصر ستيل 9600 جنيه.
كما استقرت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
أسمنت النصر 700 جنيه.
أسمنت أسيوط "الفهد" 675 جنيها.
لافارج للأسمنت "المخصوص" 713 جنيها.
أسمنت أسوان 690 جنيها.
أسمنت سيناء 703 جنيهات.
أسمنت السويس 723 جنيها.
أسمنت حلوان سجل 735 جنيها.
أسمنت مصر بني سويف 735 جنيها.