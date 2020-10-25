محافظ الغربية: انتصارات أكتوبر تمنحنا القدرة على هزيمة اليأس

قال محافظ الغربية طارق رحمي، إن شهر أكتوبر قيمة غالية في نفوس المصريين بشكل عام ولأهل محافظه الغربية بشكل خاص الذي سطر في السابع من أكتوبر 1798 أعظم البطولات دفاعًا عن أرضهم وعرضهم أمام الحملة الفرنسية، كما أنه شهر ينتظره جموع المصريين ليتفاخروا، حيث تمكنت قواتنا المسلحة الباسلة من تحقيق نصرا غاليًا ليصبح هذا النصر على مر العصور عبرة وعظة لكل الأجيال تتعلم منه قيمة الإيمان بالله ومعني الصبر على البلاء والقدرة على هزيمة اليأس والإحباط ونتعلم منه التخطيط السليم والتضحية والفداء لأجل الوطن.

وأضاف محافظ الغربية - خلال احتفالية نظمتها جامعة طنطا مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة - أنها لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى حين استطاع أبطال قواتنا المسلحة أن يسجلوا أروع البطولات التي غيرت مجرى التاريخ العسكري وأظهرت أن لمصر جيشا قويا يحميها ويدافع عنها.

وأكد أن دور القوات المسلحة لم ولن يتوقف عند مواجهة أي أخطار تواجه الوطن في الداخل والخارج؛ فهي تقود حربا شرسة جنبًا إلى جنب مع الشرطة في مواجهة الإرهاب الدولي الذى يستهدف استقرار وأمن هذا الشعب، كما تقود القوات المسلحة معركة أخرى وهي معركة البناء والتنمية لدفع عجلة الاقتصاد المصري والارتقاء بمستوى المعيشه للمواطن.

ووجه المحافظ التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات (بطل الحرب والسلام)، والرئيس الراحل حسني مبارك (صاحب الضربة الجوية) وجميع القادة المشاركين في حرب أكتوبر، الذين منهم على قيد الحياة والذين قدموا الفداء والتضحية.

وفي نهاية كلمته، توجه المحافظ بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي جعل الجيش المصري ضمن أقوى جيوش العالم.