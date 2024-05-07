تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن بداياتها في مجال الإعلانات، مشيرة إلى أنها تقاضت 200 جنيه عن أول عمل لها.
وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية «DMC» مساء الإثنين، أنها لم تكن ترغب في التمثيل على الإطلاق، ولكنها كانت تتلقى عروضا لأفلام ومسلسلات أثناء عملها في مجال الإعلانات.
وتابعت: «أنا مكنتش عايزة أمثل نهائيا، مبحبش التمثيل ومش عايزة أمثل لكن طول ما أنا كنت بعمل إعلانات كان بيتعرض عليا أفلام ومسلسلات وكنت برفض».
وأرجعت ذلك إلى إعجابها الشديد برجل الأعمال طارق نور، الذي وصفته بـ «أسطورة الإعلانات»، مشيرة إلى أن حلمها كان أن تصبح مخرجة إعلانات مثله.
وكشفت أيضا عن حلم طفولتها بأن تصبح ضابطة شرطة، وهو ما دفعها لتقديم فيلم «أبو شنب»، قائلة: «كنت بحلم أكون ضابط شرطة ورحت سألت بعد ما خلصت الثانوية العامة وقالوا لا، وده من أسباب أني عملت فيلم أبو شنب لأني كان نفسي أبقى ضابط».
ولفتت إلى التحاقها بمعهد السينما بناء على نصيحة المخرجين الذين كانوا يعملون معها في مجال الإعلانات ويدرسون بهيئة تدريس المعهد.
وذكرت أنها تلقت اتصالا بعدها مباشرة من الفنانة سميرة أحمد وهي في سن 15 عاما، ودعتها لمقابلة المخرج إسماعيل عبد الحافظ والمؤلف أسامة أنور عكاشة للتمثيل في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، لافتة أنها التقت لأول مرة هناك بالفنان كريم عبد العزيز.
وأشارت إلى أن زوجة الفنان كريم عبد العزيز تقول لها إنه يشبهها في الشخصية وليس في الملامح فقط، معقبة: «زوجة كريم عبد العزيز بتقولي (أنتِ كريم عبد العزيز بس على ست مش الشكل بس لا والشخصية)، لأن فعلا شخصيتنا في الحقيقة زي بعض».