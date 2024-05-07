تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن بداياتها في مجال الإعلانات، مشيرة إلى أنها تقاضت 200 ‏جنيه عن أول عمل لها.‏

وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية ‏‏«‏DMC‏» مساء الإثنين، أنها لم تكن ترغب في التمثيل على الإطلاق، ولكنها كانت تتلقى ‏عروضا لأفلام ومسلسلات أثناء عملها في مجال الإعلانات.‏

وتابعت: «أنا مكنتش عايزة أمثل نهائيا، مبحبش التمثيل ومش عايزة أمثل لكن طول ما أنا كنت ‏بعمل إعلانات كان بيتعرض عليا أفلام ومسلسلات وكنت برفض».‏

وأرجعت ذلك إلى إعجابها الشديد برجل الأعمال طارق نور، الذي وصفته بـ «أسطورة ‏الإعلانات»، مشيرة إلى أن حلمها كان أن تصبح مخرجة إعلانات مثله.‏

وكشفت أيضا عن حلم طفولتها بأن تصبح ضابطة شرطة، وهو ما دفعها لتقديم فيلم «أبو شنب»، ‏قائلة: «كنت بحلم أكون ضابط شرطة ورحت سألت بعد ما خلصت الثانوية العامة وقالوا لا، وده ‏من أسباب أني عملت فيلم أبو شنب لأني كان نفسي أبقى ضابط».‏

ولفتت إلى التحاقها بمعهد السينما بناء على نصيحة المخرجين الذين كانوا يعملون معها في مجال ‏الإعلانات ويدرسون بهيئة تدريس المعهد.‏

وذكرت أنها تلقت اتصالا بعدها مباشرة من الفنانة سميرة أحمد وهي في سن 15 عاما، ودعتها ‏لمقابلة المخرج إسماعيل عبد الحافظ والمؤلف أسامة أنور عكاشة للتمثيل في مسلسل «امرأة من ‏زمن الحب»، لافتة أنها التقت لأول مرة هناك بالفنان كريم عبد العزيز.‏

وأشارت إلى أن زوجة الفنان كريم عبد العزيز تقول لها إنه يشبهها في الشخصية وليس في ‏الملامح فقط، معقبة: «زوجة كريم عبد العزيز بتقولي (أنتِ كريم عبد العزيز بس على ست مش ‏الشكل بس لا والشخصية)، لأن فعلا شخصيتنا في الحقيقة زي بعض».‏