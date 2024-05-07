 بري يدعو إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة هبة أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان - بوابة الشروق
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بري يدعو إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة هبة أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان

بيروت - (د ب أ )
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 1:50 م

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى جلسة نيابية عامة يوم الأربعاء بعد القادم؛ لمناقشة المواقف من الهبة الأوروبية للبنان، بقيمة مليار يورو.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين أعلنت يوم الخميس الماضي، خلال زيارتها إلى لبنان مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027.

واعتبرت أوساط سياسية، أن الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمنى في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، على الرئيس بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة.

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