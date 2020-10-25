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محافظ الغربية يقود حملة لإعادة الانضباط طنطا

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:21 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:21 ص

قاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مساء اليوم، حملة موسعة جابت شوارع مدينة طنطا لمتابعة تطبيق أصحاب المقاهي والمحلات للإجراءات الاحترازية ومدى التزامهم بحرم الطريق وعدم التعدي عليه.
وأسفرت الحملة عن قيام قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا بغلق وتشميع ٦ مقاهي ورفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام، كما جرى سحب 4 رخص قيادة للوقوف صف ثان والسير عكس الاتجاه بمعرفة إدارة المرور.
وتابع المحافظ - خلال الحملة - أعمال الترميم الخاصة بكورنيش طنطا والتي تجرى على نفقة المقاول بعد تعرض الكورنيش لهبوط أرضي مفاجئ، كما تابع أعمال الرصف بحي ثان طنطا بمنطقه الاستاد، حيث تفقد شارع الرخاء والشوارع المحيطة به، موجهاً رئيس حي ثان طنطا بنظافة الشوارع الجانبية ورفع الأتربة الموجودة بها .

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