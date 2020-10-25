الحكومة الإيطالية توافق على خطة لتشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

صدق مجلس الوزراء الإيطالي برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، على خطة لتشديد القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الخطة تتضمن تقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم وإغلاق أماكن الترفيه.

وجاء في نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن القرار يشمل إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الجيم وحمامات السباحة ومنتجعات التزلق وحظر إقامة المعارض التجارية والمؤتمرات.

كما طالبت الحكومة ما لا يقل عن 75% من طلاب المدارس الثانوية بالتحول للتعليم عن بعد، كما "أوصت بشدة" المواطنين بتجنب استقبال زوار في منازلهم والابتعاد عن أي تنقل غير ضروري.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات غدا، على أن تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبقى المتاحف مفتوحة، ولكن مع تقييد عدد الزوار.

وتكافح الحكومة لمواجهة موجة تفشي ثانية من الفيروس، وكانت إيطاليا قد سجلت أمس السبت حالات إصابة يومية تقدر بـ19 ألفا و644 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى 151، وهو أعلى حصيلة منذ خمسة أشهر.