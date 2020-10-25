 الحكومة الإيطالية توافق على خطة لتشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 4:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الإيطالية توافق على خطة لتشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:16 م

صدق مجلس الوزراء الإيطالي برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، على خطة لتشديد القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الخطة تتضمن تقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم وإغلاق أماكن الترفيه.

وجاء في نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن القرار يشمل إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الجيم وحمامات السباحة ومنتجعات التزلق وحظر إقامة المعارض التجارية والمؤتمرات.

كما طالبت الحكومة ما لا يقل عن 75% من طلاب المدارس الثانوية بالتحول للتعليم عن بعد، كما "أوصت بشدة" المواطنين بتجنب استقبال زوار في منازلهم والابتعاد عن أي تنقل غير ضروري.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات غدا، على أن تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبقى المتاحف مفتوحة، ولكن مع تقييد عدد الزوار.

وتكافح الحكومة لمواجهة موجة تفشي ثانية من الفيروس، وكانت إيطاليا قد سجلت أمس السبت حالات إصابة يومية تقدر بـ19 ألفا و644 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى 151، وهو أعلى حصيلة منذ خمسة أشهر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك