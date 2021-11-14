الرئيس الأوغندي: حادث التفجير في كمبالا عمل إرهابي على ما يبدو

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم في العاصمة كمبالا "يبدو أنه عمل إرهابي".



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن موسيفيني صرح عبر تويتر أمس الأحد بأن الحادث الذي وقع السبت أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل.



وقال الرئيس الأوغندي: "تم إبلاغي بحادث التفجير في منطقة كواتا، في كومامبوجا. المعلومات التي لدي هي أن 3 أشخاص أتوا وتركوا طردا في (كيس بلاستيكي) والذي انفجر لاحقا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين".



وأضاف بالقول: "يبدو أنه عمل إرهابي، لكننا سوف نلقي القبض على مرتكبيه".