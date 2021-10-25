اليونسي يغيب عن صفوف ساوثهامبتون في مواجهة تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية

تأكد غياب المهاجم النرويجي محمد اليونسي عن صفوف ساوثهامبتون في المباراة المقررة أمام تشيلسي غدا الثلاثاء في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث سيجري عملية جراحية بسيطة في يده.

وشارك اليونسي طوال 90 دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2 / 2 أمس الأول السبت، لكن تقرر أن يخضع للجراحة اليوم الاثنين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويتوقع رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون عودة اليونسي للمشاركة من جديد عبر المباراة المقررة أمام واتفورد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال هازنهاتل :"سيغيب عن مباراة تشيلسي، لكن هذا طبيعي. هو بحاجة للراحة ليومين أو ثلاثة أيام قبل العودة للتدريبات مجددا."

وسيفتقد ساوثهامبتون أيضا جهود جيمس وارد-براوس، الذي سيقضي آخر المباريات الثلاث التي أوقف عن المشاركة فيها إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من أكتوبر الجاري.

وكان المهاجم أرماندو بروخا المعار من تشيلسي إلى ساوثهامبتون قد سجل في المباراة أمام بيرنلي، لكن لا يحق له المشاركة أمام تشيلسي، وسيحصل بذلك على فرصة للتعافي من مشكلة بسيطة في الكاحل تعرض لها أمس الأول السبت.

وعاد لاعب خط الوسط ستوارت أرمسترونج ليشارك من مقعد البدلاء في مواجهة بيرنلي، حيث يواصل محاولات استعادة مستواه بعد الغياب لسبع مباريات بسبب مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وقال هازنهاتل بشأن أرمسترونج :"هو يتحسن من المهم أن نعيده للمنافسة على أعلى المستويات."