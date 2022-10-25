الرئيس الألماني يعد أوكرانيا بمزيد من الدعم

وعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أوكرانيا بمواصلة دعم بلاده لها.



وعند وصوله إلى كييف صباح اليوم الثلاثاء قال شتاينماير: "رسالتي إلى الأوكرانيين هي: لسنا في صفكم فقط، بل سنواصل دعم أوكرانيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا"، مضيفا أن رسالته إلى الألمان في موطنه هي: "دعونا لا ننسى ما تعنيه هذه الحرب للمواطنين هنا في أوكرانيا، وكم المعاناة، وكم الدمار هناك. شعب أوكرانيا يحتاج إلينا".



وقال شتاينماير في إشارة إلى زيارته: "كان من المهم بالنسبة لي أن أبعث بإشارة تضامن مع الأوكرانيين، خاصة في هذه المرحلة من الضربات الجوية بطائرات مسيرة والصواريخ.. مثل العديد من الألمان، أنظر بإعجاب إلى المواطنين هنا في أوكرانيا، إلى شجاعتهم وصلابتهم التي يظهرونها ليس فقط على الجبهة، بل أيضا في المدن التي تتعرض للقصف، وكذلك في المناطق الريفية".



ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير، الذي وصل إلى كييف بالقطار صباح اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.



وهذه هي الزيارة الأولى لشتاينماير منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير لكنها محاولته الثالثة للسفر إلى كييف.



وفي الأسبوع الماضي، أرجأ شتاينماير رحلة مقررة إلى أوكرانيا لأسباب أمنية.



وكتب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، المسؤول عن حماية الرئيس، على "تويتر" آنذاك: "نظرا لوضع الخطر الحالي، فقد أوصى بتأجيل رحلة الرئيس الاتحادي شتاينماير المخطط لها إلى أوكرانيا".



وفي الأيام السابقة هاجمت روسيا البنية التحتية لأوكرانيا بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما ألحق أضرارا بالغة بشبكات الكهرباء والتدفئة. كما تعرضت العاصمة كييف للهجوم.



وكان الرئيس الألماني يعتزم أيضا زيارة كييف مع رؤساء ليتوانيا وبولندا ولاتفيا وإستونيا في منتصف أبريل، لكن طُلب منه عدم الحضور.



وجاء قرار كييف وسط انتقادات مستمرة لعلاقات شتاينماير مع روسيا وفشله خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية الألماني في الاستجابة لتحذيرات جيران ألمانيا في أوروبا الشرقية بشأن تهديد العدوان الروسي.



وتم حل الخلاف بين الرئيسين الأوكراني والألماني في أوائل مايو.