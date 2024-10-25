استنكر الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مقطع الفيديو القصير المولد بالذكاء الاصطناعي والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر عمالقة يحملون الأحجار لبناء الأهرامات.

وانتقد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» المعلومات المغلوطة التي يحاول الفيديو تصديرها بنسب بناء الأهرامات والحضارة المصرية إلى قوم عاد، قائلا: «فيديو بناء العماليق للأهرامات هو كلام فارغ».

وتابع: «لا يوجد لدينا عماليق أو قوم عاد، من بنى الأهرامات والمعابد هم أجدادنا المصريون القدماء بأطوالهم الطبيعية مثل أي مصر»، داعيا إلى زيارة متحف الحضارة لمشاهدة مومياوات المصريين القدماء، مشيرا إلى أن أطولها لا يتجاوز 172 سم.

ونوه أن «حروب المستقبل هي حروب فكر»، موضحا أن «ما يميز مصر عن غيرها هو حضارتها وتاريخها، وعندما يفشل البعض في أن ينسبها حضارتنا لليهود أو لقوم عاد أو للجن، ولا يجدون حلا يلجؤون إلى إنتاج أشياء تصدقها الناس».

وحذر شاكر، من أي محاولة لتصدير فكرة أن من بنى الحضارة المصرية هم غير المصريين، مؤكدًا أن مصر هي أول دولة متدينة صنعت حضارة في العالم.





















