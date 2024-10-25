توفير كميات من تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن توفير وبيع تقاوي قمح من خلال إدارة الإرشاد الزراعي، مشيرا إلى أن هذه التقاوي تتميز بمواصفات جيدة وإنتاجية عالية، بهدف زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأكد المرسي أن أصناف تقاوي القمح المتاحة بإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة تشمل صنف جميزه 11، وصنف سدس 12، وصنف سخا 95.

ودعا الراغبين في الشراء إلى التوجه لإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، حيث تتوفر بأسعار مخفضة للمزارعين، وهي أصناف تتناسب مع جودة وطبيعة التربة في أراضي المحافظة.

وأشار المرسي أيضًا إلى تنظيم سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية حول طرق زراعة القمح والتجهيز لبدء موسم الزراعة الشتوي.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محصول القمح. وتشمل الندوات توضيحات حول تجهيز الأرض، والتسميد، والري، وميعاد الزراعة، ومقاومة الحشائش، والسياسة الصنفية، والتوصيات الفنية.