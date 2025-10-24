كرواتيا بصدد إعادة فرض التجنيد الإلزامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كرواتيا إنها بصدد إعادة فرض التجنيد الإلزامي على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.

ووافق البرلمان في زغرب، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة على تعديل للقانون يجيز إعادة فرض التجنيد الإلزامي، بعد 17 عاما من تعليق العمل به.

وينص التعديل على إلزام الرجال من البالغين السن القانوني والذين يتمتعون باللياقة البدنية بإتمام شهرين من التدريب الأساسي اعتبارا من يناير 2026، مع بعض الاستثناءات.

وبرر وزير الدفاع إيفان أنوسيتش إعادة فرض التجنيد الإلزامي بالإشارة إلى توافق ذلك مع "الاتجاهات الأوروبية" و"الوضع الأمني المتغير"، دون أن يذكر بشكل صريح حرب روسيا على أوكرانيا.

ومع ذلك، كثفت وزارة الدفاع الكرواتية جهودها لمواجهة التحديات المحتملة التي تفرضها روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع، إن كرواتيا تسعى أيضا لأن تكون أكثر استعدادا لـ"تزايد الكوارث الطبيعية" والأزمات الأخرى من خلال زيادة عدد الجنود.

ويتعرض كل من يتهرب من التجنيد لغرامة تتراوح بين 250 و1320 يورو.