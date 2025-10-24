جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، ليصبح قادرًا على تلبية التطلعات العادلة لكافة شعوب العالم.

جاء ذلك في رسالة الرئيس التركي، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، الموافقان لـ24 أكتوبر من كل عام.

وأعرب الرئيس أردوغان، عن تهانيه لتأسيس الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنها أُنشئت على ضوء تجارب الحربين العالميتين (1914-1918/ 1939-1945) بهدف تعزيز السلام والتضامن والتعاون الدوليين.

وأضاف أن الأمم المتحدة اجتازت خلال الثمانين عامًا الماضية العديد من الاختبارات بنجاح.

وأكد أردوغان، أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة تتزايد يومًا بعد يوم في وقت يواجه العالم فيه "حروبًا وأزمات إنسانية ومجاعات وفقر ومعاداة للإسلام وإرهاب وتغير للمناخ".

وقال: "لا شك أن الوفاء بهذه المسئولية لن يتحقق إلا من خلال التمسك القوي بالمبادئ الأساسية والقيم التأسيسية للأمم المتحدة".

وأردف: "من المهم إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ليصبح قادرًا على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم".

ووصف الرئيس التركي ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية بأنه "دوس على القانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، وفشل للمجلس في أداء دوره".

وأضاف: "قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، وأصيب 170 ألف شخص بجروح، وتحولت غزة إلى كومة من الركام، ومع ذلك عجز مجلس الأمن عن حماية ليس فقط المدنيين الأبرياء، بل حتى موظفي الأمم المتحدة أنفسهم".

واعتبر أردوغان، الجهود المبذولة لتعزيز منظمة الأمم المتحدة والمضي بها إلى المستقبل، مثل الإصلاحات التي تجري تحت شعار "العالم أكبر من خمسة"، بأنها خطوات صائبة.

ولفت إلى أن تركيا تدعم مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقها الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش.

وفي مارس الماضي، أطلق غوتيريش، مبادرة "الأمم المتحدة 80"، التي تهدف لتعزيز وتبسيط منظومة الأمم المتحدة، وتتركز على ثلاث أولويات: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقييم كيفية تنفيذ الدول الأعضاء المهام الرئيسية، واستكشاف الإصلاحات الهيكلية عبر منظومة الأمم المتحدة.

"نهدف لجعل إسطنبول مركزًا للأمم المتحدة"

وقال أردوغان، في رسالته: "نهدف لجعل مدينة إسطنبول، التي تربط بين الحضارات والقارات وتتمتع بموارد بشرية، مركزًا للأمم المتحدة".

وتابع: "ستواصل تركيا جهودها من أجل ترسيخ السلام والأمن في منطقتنا وفي العالم بأسره".

وختم أردوغان، بالتعبير عن تهانيه بمناسبة يوم الأمم المتحدة، مجدداً تأكيده على إرادة تركيا في دعم الخطوات التي تفضي لإعادة المنظمة لدورها كمصدر أمل للإنسانية.