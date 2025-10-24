خفر السواحل الأمريكية: إصابة سائق المركبة التي حاولت اقتحام القاعدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، إن سائق المركبة الذي حاول اقتحام قاعدة خفر سواحل في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كانت سابقًا موقعًا للاحتجاجات على وكلاء الهجرة الاتحاديين، تم إطلاق النار عليه من قبل ضباط إنفاذ القانون وتعرض للإصابة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان نشرته على موقع إكس، أنه تم احتجاز السائق لتقييم صحته العقلية بعد "محاولته استخدام المركبة كسلاح لاقتحام قاعدة خفر السواحل في ألاميدا" ليلة الخميس، مؤكدة أن أحد المارة أصيب بشظية، وتم علاجه في المستشفى وتم إطلاق سراحه، بحسب البيان.

وقال البيان إنه لم يصب أي فرد من أفراد خفر السواحل.

وجاء في البيان، "أصدر أفراد خفر السواحل أوامر لفظية متعددة لإيقاف المركبة، ولكن السائق أخفق في الامتثال للأوامر.

وتابع البيان: "عندما شكلت تصرفات المركبة تهديدًا مباشرًا لسلامة أفراد خفر السواحل والأمن، أطلق ضباط إنفاذ القانون عدة طلقات نارية حية".

وأوضح البيان، أن السائق تعرض لإصابة في المعدة ولكنه من المتوقع أن ينجو.

لم تحدد وزارة الأمن الداخلي ما إذا كان قد تم إطلاق النار على السائق.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، كاميرون بولان في سان فرانسيسكو في بيان: "في هذا الوقت، يبدو الحادث فرديا، ولا يوجد تهديد معروف في الوقت الحالي بالنسبة للعامة".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى على الفور.

وأظهر مقطع فيديو من المكان ما يبدو أنها شاحنة طراز يو-هول كانت تحاول دخول القاعدة.