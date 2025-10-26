باكستان وإيران تشكلان لجنة مشتركة لحل مشكلات التجارة الحدودية وتعزيز التعاون الإقليمي

اتفقت باكستان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات التي تعيق التجارة واللوجستيات على الحدود بين البلدين، مؤكدتين التزامهما بتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الترابط الإقليمي.

وجرى التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع بين وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانه صادق ووزير الاتصالات الباكستاني عبد العليم خان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي صدر اليوم السبت.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة المشتركة الجديدة، التي تضم مسؤولين من الجانبين، تقريرها النهائي خلال أسبوع، مع التركيز بشكل خاص على معالجة العقبات اللوجستية التي تواجه الشاحنات التجارية الإيرانية عند دخولها الأراضي الباكستانية.

وفي أعقاب الاجتماع، عقدت الوزيرة الإيرانية فرزانه صادق اجتماعات مع وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي ووزير التجارة الاتحادي جام كمال خان، حيث تم إجراء مراجعة مفصلة للتجارة ووسائل الربط بين باكستان وإيران.

وأكد وزير الاتصالات الباكستاني عبد العليم خان للوزيرة الإيرانية أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تخليص الشاحنات التجارية الإيرانية، وأصدر تعليماته الفورية إلى هيئة الخدمات اللوجستية الوطنية، وهيئة الإيرادات الاتحادية، والجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن.