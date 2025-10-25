تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

أتم النادي الأهلي مهمة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على منافسه إيجل نوار، بطل بوروندي، في دور الـ32 من البطولة.

وكرر النادي الأهلي فوزه على فريق إيجل نوار، بطل بوروندي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد، ليتفوق بعد مباراة اليوم 2-0 في مجموع المباراتين ويضمن التأهل لدور المجموعات من البطولة القارية للمرة الحادية عشرة تواليا.

وبعد مباراة اليوم يعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يلعب ضد بتروجت، في الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.