رئيس جامعة المنيا يشارك في حفل تكريم العناني بعد انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، شهد المجلس تكريم الدكتور خالد العناني بعد انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والقيادية وإسهاماته في مجالات الآثار والثقافة وحماية التراث العالمي.

وأعرب وزير التعليم العالي عن فخره بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس مكانة مصر الحضارية ودعم الدولة للعلم والدبلوماسية الثقافية، مؤكدًا أن تولي أحد أبناء مصر هذا المنصب يُعزّز حضورها في المؤسسات الدولية.

من جانبه، عبّر الدكتور خالد العناني عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا حرصه على دعم رسائل اليونسكو في التعليم والثقافة والعلوم، وتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية.

وهنّأ الدكتور عصام فرحات الدكتور العناني على هذا الفوز المستحق، متمنيًا له التوفيق في مهمته الدولية الجديدة، ومؤكدًا أن هذا الاختيار يُمثل تقديرًا للكفاءات المصرية وإسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي.