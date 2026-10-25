الشناوي في المرمى وتغييرات عديدة بتشكيل الأهلي المتوقع أمام كينارا

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استقر الحسين عموتة المدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ينوي عموتة إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للبدلاء استغلال لفوز الفريق ذهابا بنتيجة 2-1 في أوغندا.

كما استقر المدرب المغربي أيضا على استبعاد عدد من اللاعبين لتراجع لياقتهم الفنية والبدنية، بينما خرج من القائمة الثنائي محمد هاني وإمام عاشور لأسباب فنية، وسيغيب مصطفى شوبير الذي احتفل مؤخرا بزفافه.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. كريم فؤاد، أشرف داري، ياسين مرعي أو هادي رياض، توفيق محمد.

الوسط.. أكرم توفيق، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد، وسفيان بن جديدة.

وسيصعد الفائز من هذه المواجهة لدور المجموعات الذي يقام بمشاركة 16 فريقا مقسمة إلى 4 مجموعات.