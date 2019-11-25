محمد شريف: الفوز على الزمالك سيعطي الثقة لإنبي في الدوري

أكد محمد شريف لاعب إنبي، أن فريقه حقق ما أراد من مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفريق البترولي (2-1)، وأقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.
وقال شريف في تصريحات لقناة "تايم سبورت":" الفترة الماضية، كانت سيئة، استطعنا تحقيق ما أردناه، انتصار اليوم مهم للغاية في ظل الظروف الحالية للفريق".
وأضاف:"حلمي طولان قام بعمل فترة إعداد قوية للغاية خلال فترة التوقف الدولي".
وواصل:" نتائج الفترة الماضية كانت لا تليق بحجم إنبي، والانتصار سيعطينا ثقة في مشوارنا بالدوري".
وحقق إنبي فوزه الأول ببطولة الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ15.