 محمد شريف: الفوز على الزمالك سيعطي الثقة لإنبي في الدوري - بوابة الشروق
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محمد شريف: الفوز على الزمالك سيعطي الثقة لإنبي في الدوري

شريف أبوحمد
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:13 م

أكد محمد شريف لاعب إنبي، أن فريقه حقق ما أراد من مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفريق البترولي (2-1)، وأقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقال شريف في تصريحات لقناة "تايم سبورت":" الفترة الماضية، كانت سيئة، استطعنا تحقيق ما أردناه، انتصار اليوم مهم للغاية في ظل الظروف الحالية للفريق".

وأضاف:"حلمي طولان قام بعمل فترة إعداد قوية للغاية خلال فترة التوقف الدولي".

وواصل:" نتائج الفترة الماضية كانت لا تليق بحجم إنبي، والانتصار سيعطينا ثقة في مشوارنا بالدوري".

وحقق إنبي فوزه الأول ببطولة الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ15.


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