قبلة في مسلسل تثير النزعة الطائفية ضد المسلمين بالهند

أثار مشهد قبلة فتا مسلم لفتاة هندوسية في أحد المعابد، خلال مشهد بمسلسل الفتي المناسب المعروض عبر تطبيق "نتفلكس" فى الهند غضب أنصار حزب بهرتيا جنتى الحاكم، إذ تطرق المسلسل لقضية زواج المسلمين من الهندوسيات التي يسعي الحزب للقضاء عليها وسط جو مشحون بالعداء في ظل أحداث العنف الأخيرة تجاه المسلمين في الهند.

وبحسب صحيفة "نيو يورك" تايمز الأمريكية، رفع جراف تيواري قائد شباب حزب بهرتيا جنتي الحاكم في الهند برفع قضية على "نتفلكس" متهما مديرة المحتوى، ومديرة السياسات العامة لفرع الشركة بالهند بإزدراء الأديان ينما صاحب ذلك بحملة عبر موقع تويتر لمقاطعة "نتفلكس".

وإذا وجدت المحكمة المديرتين المذكور اسمهما بالقضية مذنبتين فستتعرض كل منهما للحبس ما قد يصل ل3 أعوام ودفع الغرامة ولكن المحاكم الهندية لم تأخذ القضية على محمل الجد؛ لذلك يري خبراء قانونيون أن "نتفلكس" فى مأمن عن أى حراك قانوني.

وتعد تلك أول مرة يتم فيها مقاضاة أي جهة فنية بالهند بناء على محتوى تقدمه.

ويقول بروفيسور العلوم السياسية جيلز ريفينز من جامعة شوكة الهندية، إنه بالرغم من عدم تأثر العاملين بنتفلكس بتبعات القضية إلا أن تصرف حزب بهرتيا جنتي العدائي سيجعل كل جهة فنية تفكر أكثر من مرة قبل التطرق لقضايا دينية.

ويحكى مسلسل الفتى المناسب المستوحى من عمل روائي عن شاب مسلم وفتاة هندوسية يدخلان بقصة حب وقت التقسيم بين الهند وباكستان فى الخمسينات، والذي شهد كثيرًا من العنف.

ويذكر أن شركة مجوهرات هندية سحبت منذ شهر، أحد إعلاناتها الذي تضمن مشهد لأسرة من زوج مسلم وزوجة هندوسية بعد الكثير من التهديدات.