قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تمكنت من سحب كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أن السيولة المرورية لم تتوقف دقيقة واحدة؛ نتيجة موجة الطقس السيء.

وأضاف الشريف، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المحافظة تمكنت من إزالة المياه من الشوارع الرئيسية كلها، لافتًا إلى تبقي كميات بسيطة من المياه بالشوارع الجانبية.

ولفت إلى أن المياه دخلت بعض العزب، متوجهًا برسالة للمواطنين المتضررين من موجة الطقس السيء: «من سيحتاج أماكن إيواء أنا جاهز لاستقبالهم»، وفقًا لتعبيره.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى وضع حلول عاجلة جدًا على مدار الأسبوع؛ لتقليل الآثار الناجمة عن الأمطار، موضحًا أن كمية الأمطار التي تشهدها المحافظة عشر أضعاف الطاقة الاستيعابية.

وذكر أن الإسكندرية بها 93 نقطة ساخنة لتجمع المياه، وهو ما تطلب وضع سيارات الصرف الصحي بشكل مكثف على تلك النقاط، قائلًا إن المحافظة استعانت بـ22 سيارة من المحافظات المجاورة.