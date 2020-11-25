المؤشرات الأولية: تقدم حزب مستقبل وطن في الدائرة الأولي بالمنيا

عثمان يعود للبرلمان وأشرف الأحمدى وعلي بدوي أعلى الأصوات



كشفت عمليات الفرز الأولية، بلجان الدائرة الأولي بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، فوز مرشحي حزب مستقبل وطن، وصولهم علي أعلي الأصوات، وعودة العمدة عثمان للبرلمان، حيث حصل المرشح عثمان المنتصر عبد الرحمن الشهير بـ "العمدة عثمان" على 58968، والمرشح أشرف أحمد عبد العزيز حسانين الشهير بـ"أشرف الأحمدي" على 70941 ، والمرشح علي فهمي إسماعيل محمد بدوي الشهير بـ "على بدوي" 64813.



وكشف البيان الإحصائى بندر ومركز المنيا الذى أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 115751 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7401، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 108350صوتا، بينما حصل المرشح سيد عبد الوهاب علي الشهير بـ"سيد أبو بريدعة" علي 48509 صوتا وحصل المرشح أندرو سامي محروس علي 41867 صوتا، بينما حصل المرشح خالد محمد حسن، علي 39951 صوتا.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.