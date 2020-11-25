وزارة الصحة السودانية: غالبية مصابي فيروس كورونا من الشباب

أكد الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية، أن غالبية المصابين بفيروس (كورونا) في السودان من فئة الشباب، وفقا للاحصاءات التي جمعتها الجهات المختلفة والوزارة.

وقال المسئول السوداني -في تصريحات مساء اليوم الأربعاء في مقر وكالة السودان للأنباء (سونا)- إن نسبة الإصابة بين الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما، بلغت 41 % على مستوى السودان، لافتا إلى أنها الفئة الأكثر حركة، وأنه لم تظهر على غالبيتهم أعراض المرض، ودعا إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي، متوقعا انتشارا أكثر للفيروس في فصل الشتاء.

وأضاف عثمان أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة اصابة في السودان حتى الآن، وكان شهرا مايو ويونيو، الأعلى في معدلات الإصابة، ثم انخفض المؤشر، وبعده عاود الارتفاع في الموجة الثانية في شهر نوفمبر الجاري.